sainte-soline : des opposant.e.s entrent dans la mégabassine pour célébrer sa suspension

Petite victoire symbolique de la lutte anti-bassine, le 18 décembre au soir. Quelques heures après la décision judiciaire qui rendait illégales quatre mégabassines, dont celle de Sainte-Soline, un convoi est allé faire la fête près de cette retenue artificielle emblématique.

Pour la première fois depuis la manifestation férocement réprimée du 25 mars 2023, des manifestant•es antibassines sont ainsi parvenu-es à entrer dans l’enceinte du site de Sainte-Soline, mis en service mais désormais suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Une manière de rappeler que cette bassine n’aurait jamais dûe être construite, et que les manifestant-es n’auraient pas du être réprimé-es.

Après ce moment joyeux ponctué de fumigènes et de guirlandes lumineuses, les écologistes ont croisé la route d’une bande d’agro-industriels très énervés de la décision judiciaire. Ces derniers s’en sont pris aux journalistes et aux véhicules des manifestant-es, dont certains pneus ont été crevés. Encore une fois, ce sont bien ces lobbys des mégabassines, des pesticides et de la destruction du vivant qui sont les véritables «écoterroristes».

