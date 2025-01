Californie : Tout brûle déjà

Un Mac Donald’s de Los Angeles et ses palmiers transformés en brasier. Difficile d’illustrer plus clairement le capitalisme en phase terminale, en ce début d’année 2025. Durant l’été 2020, c’était une photo d’une maison de retraites en flammes, avec un panneau appelant à «porter un masque et respecter la distanciation sociale» qui aurait déjà pu résumer l’époque. C’était en Californie, déjà.

Hollywood, la machine à rêve des USA, celle qui inonde le monde de l’American way of life depuis un siècle, est en feu. Des quartiers entiers de Los Angeles, l’une des métropoles les plus riches du monde, sont à l’état de cendres, comme après un bombardement. La deuxième ville des USA est terrassée par des incendies féroces, attisés par des vents secs et violents. Il s’agit, selon les grands médias américains, des feux les plus destructeurs jamais vus à Los Angeles. La Californie est régulièrement touchée par la sécheresse et des incendies en été. Mais nous sommes en janvier.

Le quartier d’Hollywood, a été évacué après un départ d’incendie près du mondialement connu Hollywood Boulevard. Le quartier Pacific Palisades, où vivent de richissimes célébrités dans des résidences de luxe, a été ravagé par les flammes. Des acteurs et des chanteurs ont perdu leurs maisons. En dernière instance, le feu n’épargnera personne.

La maire de la ville avait réduit le budget des pompiers de 23 millions de dollars : le Los Angeles Fire Department, privé de moyens, a bien du mal à contenir le feu.

En 1986, l’écrivaine Marguerite Duras évoquait, à propos du feu nucléaire, des incendies que l’on ne pouvait «plus arrêter». Sa citation nous revient en écho, 4 décennies plus tard.

«Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l’histoire du futur. On leur dirait qu’on a découvert des feux, des brasiers, des fusions, que l’homme avait allumés et qu’il était incapable d’arrêter. Que c’était comme ça, qu’il y avait des sortes d’incendie qu’on ne pouvait plus arrêter du tout. Le capitalisme a fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne».