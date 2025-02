Palestine : le cauchemar sans fin

Le «cessez-le-feu» semble illusoire, les crimes de guerre se poursuivent à Gaza comme en Cisjordanie, la société israélienne est toujours plus imprégnée de fascisme, et l’opération de nettoyage ethnique cooptée par les USA se précise. Le point ce lundi 10 février.

Israël, une société fasciste

Près de 80%. C’est la part des israéliens favorables au nettoyage ethnique complet de la bande de Gaza, selon une enquête de l’Institut de politique du peuple juif (JPPI) publiée lundi 3 février, à la veille de la rencontre entre Netanyahou et Trump à Washington.

43% des Israéliens considèrent le plan de Trump comme «pratique» et estiment qu’il devrait être poursuivi. 30% d’autres Israéliens jugent que le plan n’est «pas pratique, mais souhaitable», ce qui veut dire qu’ils l’approuvent mais estiment qu’il est difficile à mettre en place. Seuls 13% des Israéliens considèrent la proposition de Trump comme «immorale» : 54% sont des arabes ayant la nationalité israélienne. 3% seulement des Israéliens juifs répondent la même chose, autrement dit, quasiment aucun. La quasi-totalité des israéliens juifs ne sont plus seulement animés par une idéologie coloniale, mais par une pulsion génocidaire de type fasciste.

Ces chiffres confirment un climat observé depuis des mois. Des clips de rap aux paroles messianiques, racistes et ultra-violentes à l’égard des palestiniens font des cartons d’audience en Israël. La chaine Channel 14, l’équivalent de Cnews, a transformé le soldat Meir Ben-Shitrit, principal suspect dans l’affaire des viols collectifs de Palestiniens dans un centre de détention, en star médiatique. Ce dernier a été invité plusieurs fois sur le plateau, applaudi et félicité.

Une célébrité télévisuelle israélienne, Danny Kushmaro, s’est mis en scène dans un reportage avec un casque, un gilet pare-balles et des lunettes noires, en train de faire exploser des maisons à Gaza. Après avoir appuyé sur le détonateur, Kushmaro s’adresse en anglais à la caméra : «Don’t mess with the Jews» – «Ne vous frottez pas aux Juifs».

En Israël, les mariages mixtes interconfessionnels sont interdits, et des persécutions ont été organisées contre les juifs noirs – les Falasha, très minoritaires – dont les femmes ont été stérilisées de force.

Une femme enceinte de 8 mois assassinée en Cisjordanie

L’armée coloniale profite du cessez-le-feu très précaire à Gaza pour amplifier ses crimes en Cisjordanie. Dimanche 9 février, deux palestiniennes ont été tuées par Israël dans un camp près de Tulkarem. Deux femmes, dont l’une était enceinte de huit mois, tuée lors d’un raid.

Les troupes ont ouvert le feu sur toute une famille, tuant Sondos Jamal Muhammad Shalabi, âgée de 23 ans, qui attendait un enfant, et blessant grièvement son mari. Le ministère palestinien de la Santé a expliqué que les équipes médicales n’avaient pas pu sauver le bébé car l’armée israélienne avait bloqué le transfert vers l’hôpital. L’autre défunte était âgée de 21 ans. Israël a déployé des machines lourdes et des bulldozers dans la zone, pour raser des dizaines de maisons.

Le journal Haaretz vient de révéler que le Commandement israélien a décidé d’appliquer en Cisjordanie la même procédure que celle utilisée à Gaza : autorisation de tirer et de tuer tout Palestinien non armé, qu’il soit suspect ou non.

Crimes de guerre à Gaza

Les horreurs continuent malgré la trêve officielle. Dans la ville de Gaza, trois civils ont été tués et plusieurs blessés le 9 février, explique le porte-parole de la défense civile. Il demande aux habitants d’éviter la zone concernée.

L’armée israélienne a reconnu que ses soldats avaient tiré sur des individus qui «approchaient de leurs positions». «Les troupes ont avancé des véhicules militaires et ont tiré en direction des suspects», a-t-elle affirmé. «Plusieurs impacts ont été identifiés après les tirs, et ceux qui s’approchaient de la barrière ont battu en retraite». «Quiconque pénètre dans la zone tampon en lisière de la bande de Gaza en paiera le prix», a déclaré le ministre de la défense israélien. Ce sont des exécutions sommaires violant éhontément le couvre-feu.

Des libraires palestiniens arrêtés

Dimanche 9 février, deux libraires palestiniens ont été arrêtés à Jérusalem, provoquant l’indignation et une manifestation devant le tribunal de la ville.

Mahmoud et Ahmad Mouna, qui travaillent pour les librairies Educational Bookshop, des institutions culturelles de Jérusalem, ont été interpellés lors de perquisitions. La police israélienne prétend avoir trouvé des livres sur «des thèmes nationalistes palestiniens» et contenant des «appels à la haine». L’avocat de la famille a précisé que «des centaines de livres» avaient été saisis par les forces coloniales.

L’Union Européenne se réveille et fait part de sa «profonde préoccupation», tandis que le Consulat de France à Jérusalem dénonce «une atteinte flagrante […] aux valeurs démocratiques fondamentales».

«Pourquoi Israël se sent-il si menacé par les livres ?», demande l’historien israélien Sami Abou Shahadeh sur X, «nous entrons peut-être dans une nouvelle phase d’oppression».

Netanyahou veut «faire le travail» demandé par Trump

Le Premier Ministre israélien est ravi de sa visite aux USA : «Je pense que la proposition du président Trump est la première idée nouvelle depuis des années, et elle a le potentiel de tout changer à Gaza», a-t-il déclaré, parlant d’une «approche correcte».

Il poursuit : «Nous ferons le travail» pour appliquer le plan de Donald Trump. À savoir tout expulser, tout raser, pour qu’il puisse construire des complexes touristiques. «Le vrai problème» est de trouver une «destination» pour déporter les Gazaouis estime Netanyahou. Le ministre de l’Énergie israélien pense qu’il «existe des pays arabes avec de vastes territoires où il serait possible d’établir un État palestinien». Vers de nouvelles guerres en perspectives.

«Pas de droit au retour»

Un journaliste a interrogé Trump dans son avion : «Votre engagement en faveur de la reconstruction de Gaza s’étend-il au-delà de votre mandat ?» Réponse : «Je suis déterminé à acheter et à posséder Gaza. Pour ce qui est de la reconstruction, nous pourrions la donner à d’autres États du Moyen-Orient pour qu’ils en construisent des sections. Il n’y aura aucun endroit dans lequel on [les gazaouis] puisse revenir – l’endroit est un site de démolition. Le reste sera démoli».

Alors que le journaliste lui demandait si les Palestiniens auraient «le droit au retour» il a rétorqué : «ils n’en auraient pas car ils auront des logements bien meilleurs». «Je parle de leur construire un endroit permanent parce que s’ils doivent revenir maintenant, il faudrait des années avant qu’ils puissent le faire, ce n’est pas habitable». Trump a ajouté : «Il faut le voir comme un développement immobilier pour l’avenir».

Hannibal

L’ancien Ministre de la Défense Yoav Gallant a avoué sur une chaîne de télévision israélienne que la directive Hannibal a bien été appliquée le 7 octobre 2023. Il s’agit d’une doctrine militaire israélienne visant à tuer ses propres soldats plutôt qu’ils ne soient capturés. De nombreux témoins et éléments indiquaient qu’elle avait été utilisée contre des civils le 7 octobre, c’est officiellement confirmé. L’armée israélienne a volontairement tué des Israéliens pour éviter qu’ils ne soient emmenés à Gaza.

Enfin, le média Orient XXI revient sur les horreurs commises à Gaza ces derniers mois. Un réserviste de la division 90 raconte avoir été témoin de crimes horribles : «non armés, un père et ses deux enfants traversent une »ligne interdite » inconnue. Ils sont abattus par une roquette tirée d’un hélicoptère de combat. Ils ne pouvaient rien nous faire. On est dans le mal absolu», s’est-il indigné dans l’article, qui compile plusieurs autres témoignages. Par exemple, lorsqu’un sous officier a contesté les tirs sur des Palestiniens brandissant un drapeau blanc, son supérieur a répondu : «Je ne sais pas ce qu’est un drapeau blanc. On tire pour tuer».