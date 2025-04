Suprémacisme : la mémoire des enfants palestiniens huée à l’Assemblée, celle des enfants israéliens honorée

La simple évocation des enfants morts à Gaza est vécue comme une provocation. Ces gens sont littéralement des suprémacistes.

Souvenez-vous, c’était à la fin du mois de février dernier. Deux petits garçons israéliens, Ariel et Kfir Bibas, qui avaient été enlevés par le Hamas, venaient d’être inhumés en Israël. Les autorités palestiniennes expliquaient que ces enfants avaient été tués par une frappe israélienne pendant leur captivité, et celles d’Israël assuraient qu’ils avaient été assassinés par leurs ravisseurs.

Quoiqu’il en soit, la députée fanatiquement sioniste Caroline Yadan et le député RN Julien Odoul avaient exigé que la façade de l’Assemblée Nationale soit illuminée en orange, en hommage aux deux enfants roux. Ce qui a été fait le 26 février, de même que l’Hôtel de ville de Paris, mais aussi les mairies de plusieurs grandes villes de France comme Lyon, Marseille, Perpignan ou encore Nice. Caroline Yadan réclame également qu’une rue de Paris soit renommée à la mémoire de la famille Bibas. S’il avait fallu renommer les rues avec le nom de chaque enfant palestinien tué, il n’y en aurait pas eu assez dans toute la capitale.

Ce mardi 8 avril, c’est à l’Assemblée Nationale qu’un autre hommage, moins officiel, a été entrepris, sans succès. Les députés Insoumis ont brandi des photos d’enfants palestiniens tués à Gaza. «Regardez ces visages, ce sont les visages de notre mauvaise conscience» a tonné le député Aymeric Caron, soulignant que «presque personne ne parle des 20.000 enfants assassinés par l’armée israélienne : nous avons voulu montrer leurs visages».

À peine la première photo d’enfant palestinien déployée, des «ohhh» et des «bouhh» puis un tonnerre de huées est parti des rangs macronistes et lepénistes. Oui, des élus ont conspué la mémoire d’enfants morts, sans aucun complexe.

Au bout de quelques secondes, la présidente de l’Assemblée nationale a interrompu l’intervention, en coupant la parole d’Aymeric Caron. Elle a même annoncé qu’elle saisirait le bureau de l’Assemblée, sa plus haute instance exécutive, pour punir cette initiative.

Rappelons que des milliers de nouveaux nés, parfois âgés de quelques jours, ont été tués à Gaza par l’agression israélienne. Des enfants ont été démembrés par des bombes d’une tonne. Gaza compte également le plus grand nombre d’enfants amputés par habitant au monde. Et le plus grand nombre d’orphelins.

Pourtant, l’initiative des Insoumis a même été attaquée dans plusieurs médias. Sur Cnews, on pouvait entendre : «Il n’y a plus de limites dans les outrances de certains députés LFI». Rendre hommage à la vie d’enfants volées par un régime d’extrême droite est une «outrance». Même son de cloche sur le service public : sur France Info, Gilles Bornstein estimait que «les insoumis veulent politiquement s’assurer le soutien des quartiers et de la jeunesse souvent issue de l’immigration».

Ces éditorialistes sont tellement inhumains que, pour eux, dénoncer la mort de 20.000 mineurs, un chiffre qui devrait horrifier tout être digne de ce nom, est un calcul électoral. Non, Gilles Bornstein, il s’agit de faire respecter le droit international, les droits fondamentaux, de rappeler qu’aucun enfant ne devrait être victime d’une guerre.

Pour ces gens au cœur glacé, tout n’est que calcul. Ils ne croient en rien, n’ont aucune valeur morale ou humaine. Pour eux, la hiérarchie des vies entre israéliens et palestiniens semble tellement évidente que simplement évoquer les victimes de Gaza est vécu comme une provocation. Ce sont littéralement des suprémacistes.