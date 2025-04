Londres : l’eau se teinte en rouge sang devant l’ambassade des USA en soutien à la Palestine

6 personnes arrêtées pour «dégradations criminelles»

Jeudi 10 avril au matin, 12 activistes de l’ONG Greenpeace, déguisés en livreurs à vélo, se sont rendus devant le bâtiment de l’ambassade des USA à Londres. Le groupe a amené plusieurs récipients contenant du colorant rouge et portant la mention «Stop Arming Israël».

Ils ont déversé 300 litres de colorant biodégradable dans l’étang situé devant cette ambassade ultra-moderne et sécurisée, pour dénoncer le soutien actif des USA au génocide en cours à Gaza.

Visuellement, l’effet est très fort et réussi : le plan d’eau et la cascade paraissaient remplies de sang, devant le bâtiment officiel représentant la première puissance impériale.

Greenpeace revendique l’action en ces termes : «Les États-Unis sont le plus gros fournisseur d’armes d’Israël et portent une lourde responsabilité dans les horreurs qui se déroulent à Gaza».

Pour cette simple action visuelle, 6 activistes ont été interpellés dans l’après-midi, dont le co-directeur de Greenpeace Royaume-Uni, après une rapide enquête qui a permis de les identifier. Les personnes arrêtées sont accusées de dégradations «criminelles avec préméditation», et encourent jusqu’à 10 ans de prison.

Les actions de désobéissance civile sont réprimées de façon de plus en plus implacable outre-Manche. Par exemple, des écologistes et des activistes pour la Palestine ont été incarcérés pour des actions non-violentes de blocage ou de dégradations de biens ces derniers mois, et la législation visant le militantisme a été durcie. «Ces arrestations sont une preuve supplémentaire que le droit de manifester est attaqué au Royaume-Uni» déplore Greenpeace.

La vidéo de l’action