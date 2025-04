Nantes : des soignant-es revenu-es de Gaza en grève de la faim

Ce jeudi nous avons rencontré à Nantes Pascal André, Amina Mansouri et Maria Sakali, membres du collectif «Jeûne Solidaire / Hungry for Palestine» et qui ont entamé une grève de la faim pour interpeller la société civile et les politiques sur les injustices et les crimes commis en Palestine par Israël.

Les objectifs de ce collectif, se décrivant comme apolitique, laïc, sans étiquette et non-violent, sont guidés par le respect du droit international et humanitaire. Il demande :

L’application des mandats d’arrêt de la CPI

Le rétablissement des corridors humanitaires

L’arrêt de la coopération militaire et économique avec Israël, ainsi que l’établissement de sanctions à son encontre

Pascal André, médecin urgentiste, en était à son onzième jour de grève de la faim hier, démarrée le 31 mars dernier et dans la continuité de son implication pour la Palestine, où il a passé 15 jours en février 2024 à l’hôpital européen de Khan Younès à Gaza. Ce sont ses confrères et consœurs palestinien-nes qui l’ont encouragé à mener ce combat depuis la France, estimant que ce sont les gouvernements occidentaux qui ont le pouvoir de contraindre Israël à mettre fin aux massacres. Dans la lignée du serment d’Hippocrate, il considère que c’est en traitant le mal à la racine que la guérison sera possible.

Pascal André témoigne également des difficultés d’acheminement de l’aide humanitaire, qui s’appliquent aussi aux médecins. Trois de ses demandes pour retourner à Gaza ont été refusées par Israël, et seulement 5 des 18 médecins ayant formulé cette demande ont reçu une approbation. Même lorsque l’autorisation est accordée, Israël interdit aux médecins d’apporter du matériel médical sur place. En bref : tout est fait pour empirer le sort des Gazaouis.

Le collectif poursuit son action et se rendra dans les villes suivantes : Rennes, Le Mans, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Genève, Besançon, Strasbourg, Lille et Bruxelles.

Pour suivre leur parcours ou les contacter, vous pouvez consulter leur compte Instagram @hungryforjusticeinpalestine ou leur site internet.