Vendredi 18 avril à Lorient : présentation et discussion avec Contre Attaque

Ce vendredi, Contre Attaque aura le plaisir d’intervenir à Lorient, à partir de 19h, au lieu Le Concept, 36 rue de Kerjulaude.

Ce sera l’occasion de présenter notre livre «Nantes, ville révoltée», mais aussi d’échanger plus largement sur l’histoire sociale de la Bretagne et de Lorient en particulier. Une ville qui est, comme Nantes, une cité portuaire au passé contrasté et agité.

La librairie indépendante Fracas sera également présente à la soirée pour proposer des ouvrages.

«Nantes, ville révoltée» n’est pas un manuel d’histoire ni un guide touristique mais une dérive dans la ville de Nantes. Des grèves insurrectionnelles d’après-guerre aux récents débordements des cortèges de tête, de la Commune de Mai 68 aux journées fabuleuses contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Cité des Ducs se démarque par sa capacité à renverser l’ordre.

Plus récemment, le gouvernement a tenté de dissoudre notre média, Contre Attaque, anciennement nommé Nantes Révoltée. Nous vous invitons dans ces pages à revisiter les révoltes nantaises en parcourant une série de lieux emblématiques de la ville. Un «contre-voyage à Nantes» hors des sentiers balisés, une madeleine de Proust saveur lacrymogène.

Camarades de Lorient et des environs, venez nombreux et nombreuses !