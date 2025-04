1er Mai : déferlons dans la rue

Pour faire vivre l’internationalisme et la solidarité entre les peuples, contre la guerre et le colonialisme, contre l’austérité et les dissolutions : les raisons de se révolter sont nombreuses. Ce jeudi 1er mai, déferlons partout dans les rues. Rejoignons les cortèges de tête là où il y en a, faisons entendre les voix antimilitaristes et antiracistes.

Paris : 14h, Place d’Italie

Nantes : 10h30, Miroir d’eau

Lille : 10h30, Porte des postes

Toulouse : 10h30 Esquirol

Marseille : 10h30, Vieux Port

Lyon : 10h30, Garibaldi

Et partout ailleurs !

La carte avec tous les rendez-vous