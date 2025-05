«Dissolution ou pas, il y a urgence en Palestine»

Une grande fresque a été réalisée à Nantes en soutien au collectif Urgence Palestine et en solidarité avec le peuple palestinien.

Alors que la phase finale du génocide à Gaza est en cours, que l’armée israélien tire même vers des diplomates européens en Cisjordanie, le gouvernement français ne trouve rien de mieux que de faire la guerre aux collectifs pro-palestiniens en France. Mais faire taire les messagers n’effacera pas les faits : la France est complice d’un gouvernement fasciste qui commet des crimes contre l’humanité.

Urgence Palestine, actuellement menacée de dissolution, est la plus grande structure française de soutien à la Palestine. Son interdiction serait une attaque gravissime contre toute parole pro-palestinenne en France, et plus généralement contre la liberté d’expression. Maintenons la pression contre cette procédure autoritaire.