À Nantes : un événement intercollectif contre Stérin et son monde et son monde ultraréactionnaire fait le plein

Pour rappeler que la lutte est belle et plurielle

Les stands se sont montés sous un soleil chauffé à blanc ce samedi 31 mai aux ateliers de Bitche à Nantes. Il s’agissait d’un grand rendez-vous contre la soirée du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin, prévue le jeudi 5 mai à Nantes.

Tout l’après-midi, des activités diverses étaient proposées : un stand artivisme pour s’essayer à peindre des banderoles ou des pinata, une friperie, un stand de jeux peu ordinaires : un « Qui est-ce ? » des milliardaires ou un touché-coulé de policiers contre un black block… Un plateau radio de Jet FM était tourné en direct pour parler de la lutte contre Pierre-Édouard Stérin, avec Culture en lutte, un camarade de la SCAS – Section Carrément Anti Stérin – de Tours, où les nuits du Bien commun avaient été perturbées le 6 mai dernier, et Nicolas Mollé, journaliste indépendant.

Contre Attaque organisait également un atelier anti-répression, pour se préparer au mieux et connaître ses droits avant de partir en manif. Différents collectifs étaient invités pour parler de leur lutte : Urgence Palestine, qui nous rappelle que la mobilisation pour une Palestine libre nous concerne toutes et tous, Les Soulèvements de la terre, Attac, le collectif Colère qui se bat contre la création d’un centre de rétention administrative à Nantes, le Droit au Logement, et Guerre à la guerre pour présenter cette coalition antimilitariste et appeler à rejoindre le grand week-end de mobilisation contre le salon du Bourget les 21 et 22 juin prochain.

S’en est suivi un show drag qui a fait grimper la température, accueillant les artistes Frida Kalor, Il Mortadella, Salvador Dalby et Coco Mutine. Enfin, un DJ set a terminé la soirée en beauté avec DJ Dramarion et la Diabla.

Cet événement a permis de rassembler des centaines de personnes pour rappeler que nous refusons le monde de Pierre-Édouard Stérin, un monde ultra réactionnaire, néofasciste, raciste, colonialiste, transphobe, qui hiérarchise les vies humaines et uniformise les corps.

La soirée avait également pour but d’appeler à la mobilisation contre la tenue des Nuits du bien commun, ces « galas de charité » entre bourgeois·es ensauvagé·es qui participent du projet de Stérin dans sa lutte pour faire gagner « l’union des droites ». Le 5 juin, toutes et tous dans la rue contre Stérin et son monde.