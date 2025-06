Nantes : assemblée générale de soutien à la Palestine

À l’appel de différents collectifs une Assemblée Générale de soutien à la Palestine se tiendra le mardi 24 juin prochain à la maison des syndicats. Cette assemblée antifasciste est ouverte à tous·tes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser pour une Palestine libre de la mer au Jourdain, contre l’oppression coloniale et les guerres impérialistes.

Alors que les communications sont désormais coupées à Gaza et que le blocus humanitaire par Israël menace l’entièreté de la population de famine, que les bombardements s’intensifient couplés à des exécutions aux rares points d’aide humanitaire, ainsi que la menace d’une deuxième Nakba appelée des vœux du ministère de la Défense israélienne, il est urgent de massifier le mouvement de soutien au peuple palestinien dès maintenant !

Ensemble, discutons de l’organisation d’actions créatives et matérielles permettant de soutenir la résistance du peuple palestinien, en exigeant la fin du génocide, de l’occupation et de l’apartheid en Palestine.

Face à l’apathie générale et la faiblesse des ripostes institutionnelles — pour ne pas nommer clairement la complicité de l’État français avec les crimes israéliens et la répression de la lutte du peuple palestinien — il est indispensable de s’organiser collectivement à la base pour faire entendre la voix de la résistance. À Nantes, constituons un front large, populaire et déterminé !

Venez discuter à l’assemblée qui aura lieu mardi 24 juin prochain à Nantes, à 18h30, sur le parvis de la maison des syndicats.