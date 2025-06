Contre le Salon du Bourget : la mobilisation se poursuit

La police s’est retirée de la Bourse du Travail de Bobigny après avoir arrêté plusieurs personnes et tenté de terroriser la mobilisation plurielle, joyeux et unitaire contre la guerre et le militarisme.

Il n’est évidemment pas question de se laisser intimider. La grande manifestation prévue ce samedi après-midi est maintenue avec encore plus d’enthousiasme. Un tel déferlement policier pour protéger l’industrie de l’armement est la démonstration que cette mobilisation frappe juste.

13h : Meeting

14h : Départ en manifestation

À partir de 18h : concerts pour la fête de la musique dans le parc près de la Bourse du Travail

Venez nombreuses et nombreux !