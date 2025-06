Le siège des organisateurs du Salon du Bourget repeint en rouge

Le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) est le grand lobby de l’aviation civile et militaire en France. Ce lobby patronal existe depuis 1908 et c’est lui qui organise tous les deux ans le Salon du Bourget, où se trouvent actuellement des entreprises génocidaires et des dirigeants criminels.

Le siège du GIFAS se trouve dans le très chic 16ème arrondissement de Paris, dans le même bâtiment que l’aéro-club de France.

Ce samedi 21 juin au matin, le CAMM (Collectif Anti Marchands de Morts) a rendu visite au GIFAS, «pour lui rappeler qu’on ne peut pas accueillir impunément les profiteurs du business de la guerre aux portes de Paris».

La «façade a été repeinte de la seule couleur qu’ils méritent : rouge sang» explique le communiqué de revendication.