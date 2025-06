Contre Attaque Musicale : l’Amérique selon Ho99o9

Ho99o9 (prononcez “Horror”) est un duo d’Afro-américains composé de TheOGM et Eaddy qui se sont rencontrés dans un collectif artistique, le NjstreetKLAN, dans le New Jersey.

Influencé par le gansta rap, le groupe va s’orienter vers le punk hardcore, mâtiné d’indus, ainsi que de références horrifiques à la White Zombie pour l’aspect visuel et des textes qui passent «l’american way of life» au vitriol. Secouez très énergiquement et vous avez un groupe unique, reflet de plusieurs genres contestataires, avec des prestations live explosives – celle de l’Afropunk festival de 2014 aura marqué les esprits – qui inscrivent Ho99o9 en top list des groupes à suivre pour tout amateur et amatrice de gros son qui décape le marasme quotidien.

«Industrial Hip Hop», «hardcore punk», «horrorcore», «political», «aggressive», «noisy», «anarchism», «violence», « rebellious», «raw», «chaotic», «manic», «vulgar»… Voici quelques uns des adjectifs descriptifs de l’album «United States of Horror» sorti en 2017 sur la plateforme RYM.

Ce premier album plonge sa colère dans les racines de la société américaine, des banlieues gangrenées par les gangs à la propagande guerrière des chaînes d’info en continu, jusqu’aux Noirs assassinés par la police en passant par les ravages sociaux d’un capitalisme omnipotent. Comme si Rage Against The Machine avait rencontré Prodigy, Death Grips et Black Flag, le tout sapé comme un Rob Zombie sous amphèt’. War is Hell, Street power, Bleed war, autant d’uppercuts punk hardcore envoyés à la face d’une nation qui mérite des millions de Ho99o9.

Malgré une direction artistique partant dans tout les sens, ces 17 titres forment une impeccable cohésion sonore grâce à une production aux petits oignons saveur lacrymo. À ne surtout pas rater sur scène !

«On ne naît pas raciste, on vous apprend à l’être»

«If you stand for somethin’, put your fist in the air

If you stand against police brutality, racism, government oppression

Motherfuckers abusin’ they power

Forced profits tryin’ to feed they fuckin’ bullshit

Know’m sayin’?

If you wanna be somebody you understand you better be ready for war

Ain’t shit free, we livin’ in hell

But you ’bout to let ’em know you ain’t takin no shit

When this shit come back I want you to burst into flames»

Pour aller plus loin : «Skin», second album sorti en 2022