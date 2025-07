Guerre à la guerre, guerre aux frontières : 14 juillet – défilé internationaliste

À Paris, 14h, Bastille

Le 14 juillet nous n’assisterons pas au défilé militaire d’Emmanuel Macron.

Toutes et tous, ensemble, nous défilerons pour rappeler la Révolution française celle qui promettait l’égalité et la liberté.

Nous serons sans-papier, mineur·e isolé·e, musulman·e. Nous serons noir·e, arabe, rom, asiatique.

Nous serons palestinien·ne, kanak, kurde.

Nous serons Los Angeles.

Nous serons Gaza.

Nous serons malien, musulman, sans papier comme Aboubakar Cissé.

Nous serons tunisien, musulman, sans papier comme Hichem Miraoui.

Nous serons algérien comme nos pères tués par la police française un 14 juillet 1953 à Paris alors qu’ils demandaient la liberté.

Nous serons syndicaliste comme notre camarade tué avec ses frères algériens ce même 14 juillet 1953.

Nous serons tirailleur africain comme nos anciens tués par les nazis un 19 juin 1940 à Chasselay et massacrés par l’armée française à Thiaroye un 1er décembre 1944.

Nous serons juif comme le ghetto de Varsovie soulevé contre les nazis à l’aube de l’été 1943.

Nous serons jeune arabe comme Nahel assassiné par un policier le 27 juin 2023 à Nanterre.

Nous serons juif/juive raflé·e par la police de Pétain, algérien·ne raflé·e par la police de Papon, immigré·e raflé·e par la police de Retailleau.

Nous serons Urgence Palestine menacée de dissolution. Nous serons Jeune Garde dissoute.

Nous serons mémoire, résistance, révolte, solidarité et espoir.

Nous défilerons contre la guerre, le colonialisme et le militarisme. Pour la fin immédiate du génocide à Gaza.

Nous défilerons contre les rafles policières, les contrôles au faciès, pour l’égalité des droits pour toutes et tous et la régularisation des sans-papiers.

Nous défilerons contre le racisme et pour l’abrogation de toutes les lois et circulaires racistes à commencer par la loi Darmanin, la circulaire Retailleau et toutes les lois islamophobes.

Nous défilerons contre les frontières qui tuent, pour la liberté de circulation et la solidarité internationale.

On ne dissout pas les peuples qui se soulèvent !

https://www.antiracisme-solidarite.org