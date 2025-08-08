Famine à Gaza : une fresque contre le génocide à Nantes

«Gaza, affamer pour mieux régner» : le message en lettres capitales s’étend sur plusieurs mètres sur un mur de Nantes, comme un coup de poing graphique. Des deux côtés du mur, des scènes de famine. Les deux artistes nantais à l’origine de cette fresque insistent : il ne s’agit pas de fiction ni d’interprétation, mais de scènes bien réelles, photographiées ces derniers jours dans l’enclave palestinienne, où Israël utilise la famine comme arme génocidaire.

La scène située sur le côté gauche est issue de photographies prises le 27 juillet par le journaliste Mohamed Abu Nahel, qui travaille pour ABC News.

Du côté droit, la photographie d’une mère et sa fille squelettique a été prise par Omar Al-Qattaa pour l’Agence France-Presse. La femme se nomme Modallala Dawwas et porte son enfant Mariam, âgée de 9 ans, dans le quartier de Rimal, à Gaza. C’était le 2 août 2025, la fillette est-elle encore en vie aujourd’hui ?

Les deux artistes savent qu’une simple peinture ne suffit pas, mais disent qu’ils ne se résignent pas à assister impuissants à ce génocide en direct, et savent qu’il faut continuer de montrer, de parler et de lutter contre l’horreur en cours.

Les comptes des deux artistes pour suivre leur travail sur Instagram : @kafekorse et @le_chant_du_cygne