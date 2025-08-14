Le 10 septembre : « On bloque tout »

Partout en France, des groupes se rencontrent, s’organisent et partagent des idées avec un objectif commun : tout bloquer le 10 septembre prochain.

Les provocations du clan au pouvoir n’ont que trop duré, le pillage au profit des riches et le mépris des aspirations populaires ne peuvent plus continuer.

Contre le plan d’austérité de Bayrou, pour la justice sociale et pour la chute de ce gouvernement : rejoignez le mouvement et faites passer le message.