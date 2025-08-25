Un péage gratuit dans la Drôme pour annoncer le 10 septembre

Partout en France, des tracts sont distribués, des banderoles apparaissent et des tags fleurissent pour appeler à la grande mobilisation du 10 septembre. En cette fin d’été, les actions péages gratuits font même leur grand retour.

Le 24 août 2025, le péage de Valence Sud a été ouvert par une vingtaines de personnes qui ont déployé une banderole «10/09, bloquons tout». Une action coup de poing contre le budget Bayrou et l’austérité.

Dans un communiqué le groupe, qui a offert un voyage gratuit à de nombreux automobilistes pendant une demie heure en levant les barrières, explique que «l’ambiance a été marquée par un réel enthousiasme collectif, et une grande partie des automobilistes a exprimé son soutien, parfois en klaxonnant ou en saluant».

«Cette opération ‘péage gratuit’ s’inscrit dans la dynamique des mobilisations qui s’organisent partout en France contre le budget Bayrou et ses mesures d’austérité» poursuit le communiqué, qui alerte sur «l’urgence de se mobiliser massivement à partir le 10 septembre pour refuser une politique qui frappe les classes populaires, les services publics, le monde du travail et les retraités.»

«Aujourd’hui, nous avons rendu un peu de pouvoir d’achat aux automobilistes. À partir du 10 septembre, nous voulons redonner de la dignité et de la force à toutes celles et ceux qui refusent de payer la crise», déclarent les participant-es drômois-es.

Enfin, «cette action est un avant-goût de la mobilisation nationale […] arrêtons le travail, bloquons les routes, occupons l’espace public et faisons de cette journée une démonstration de force populaire contre l’austérité».

Rejoignez les assemblées qui s’organisent près de chez vous. Le 10 septembre et après, la France sera à l’arrêt.

Via : @bloquonstout2607