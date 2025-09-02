Samedi 6 septembre à Nantes : rentrée des luttes

Alors que le mois de septembre s’annonce inflammable, Contre Attaque organise ce samedi à Nantes une rentrée des luttes : l’occasion de se retrouver, d’échanger, de créer avant le début de la tempête sociale.

Au programme : échanges avec des collectifs nantais en lutte, espace graffiti, préparation de la mobilisation du 10 septembre, formation anti-répression, DJ set, tables d’autocollants et autres ressources militantes… Les ateliers sont ouverts à toutes et tous, tout le monde est bienvenu pour participer et échanger.

Ce sera à partir de 16h, devant le bar Askip, à l’école des Beaux-Arts de Nantes. Venez nombreuses et nombreux !