Samedi 6 septembre à Nantes : rentrée des luttes

Actu Contre Attaque, Les Rendez-vous
L'affiche de la rentrée des luttes, organisée par Contre Attaque à Nantes, devant le bar Askip.

Alors que le mois de septembre s’annonce inflammable, Contre Attaque organise ce samedi à Nantes une rentrée des luttes : l’occasion de se retrouver, d’échanger, de créer avant le début de la tempête sociale.

Au programme : échanges avec des collectifs nantais en lutte, espace graffiti, préparation de la mobilisation du 10 septembre, formation anti-répression, DJ set, tables d’autocollants et autres ressources militantes… Les ateliers sont ouverts à toutes et tous, tout le monde est bienvenu pour participer et échanger.

Ce sera à partir de 16h, devant le bar Askip, à l’école des Beaux-Arts de Nantes. Venez nombreuses et nombreux !

