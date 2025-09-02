Vu à Nantes : un graffiti des blocages du 10 septembre

Incroyable : à Nantes, une fresque d’un style totalement nouveau, appelant aux blocages du 10 septembre, est apparue sur un mur.
Les artistes anonymes ont directement peint un immense plan de l’agglomération avec les trois points de blocage décidés en Assemblée populaire.
Cette carte XXL est accompagnée des mots d’ordre «10/09, on bloque tout» et «RDV 6H sur ton point de blocage».
Ce tract d’un genre nouveau, à la fois mural et géant, est aussi amusant que spectaculaire, ça promet !
