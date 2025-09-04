Le 10 septembre s’affiche partout

Graffitis, banderoles, tags, pochoirs, affiches ou autocollants : l’appel à tout bloquer le 10 septembre s’affiche sous toutes ses formes.

Il apparaît aussi partout : dans les centre-villes comme sur les périphériques, dans les métropoles comme les petites communes. Voici quelques images aperçues à Nantes, Grenoble, Paris et ailleurs, parmi les centaines d’autres initiatives.

C’est déjà en soi une victoire : une communication aussi créative et diffuse a rendu la date du 10 septembre incontournable, alors que la mobilisation est partie de rien, totalement auto-organisée depuis les bases, en-dehors de toute structure, et diffamée par les médias.

La vague enfle, il reste 6 jours pour la faire monter encore davantage et, peut-être, écrire une jolie page d’histoire.