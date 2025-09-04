Le 10 septembre s’affiche partout

Graffitis, banderoles, tags, pochoirs, affiches ou autocollants : l’appel à tout bloquer le 10 septembre s’affiche sous toutes ses formes.
Il apparaît aussi partout : dans les centre-villes comme sur les périphériques, dans les métropoles comme les petites communes. Voici quelques images aperçues à Nantes, Grenoble, Paris et ailleurs, parmi les centaines d’autres initiatives.
C’est déjà en soi une victoire : une communication aussi créative et diffuse a rendu la date du 10 septembre incontournable, alors que la mobilisation est partie de rien, totalement auto-organisée depuis les bases, en-dehors de toute structure, et diffamée par les médias.
La vague enfle, il reste 6 jours pour la faire monter encore davantage et, peut-être, écrire une jolie page d’histoire.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.