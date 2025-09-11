Nantes : plus de 1500 personnes en assemblée populaire

Ce mercredi 10 septembre, après une journée folle, qui a démarré à 6h sur le périphérique et qui s’est poursuivie jusqu’au soir par des dizaines de barricades, de cortèges et d’actions en tout genre dans toute l’agglomération, une Assemblée populaire a eu lieu sur l’île de Nantes.

Elle a réuni entre 1500 et 2000 personnes, une affluence record, jamais vue depuis plus d’une décennie au moins, qui témoigne d’une soif de s’organiser par la base. C’est un exploit d’autant plus remarquable que la police a poursuivi ses agressions à coups de grenades et de charges jusqu’au début de l’Assemblée, à l’endroit où les participant-es se rassemblaient.

Dans une cacophonie et une excitation générale, liée à la ferveur du moment, il a principalement été décidé trois points :

Nouveaux blocages ce jeudi 11 septembre, à 6h, sur deux points de blocages : Malakoff et Cheviré.

Grande manifestation samedi 14h croisée des trams

Assemblée populaire tous les jours, 18h, Place Graslin

Passez le mot autour de vous : il se passe quelque chose !