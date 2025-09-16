Jeudi et dimanche : amplifions la mobilisation

Le 10 septembre n’est pas fini

Le 10 septembre, nous étions des centaines de milliers dans toute la France à descendre sur les ronds-points, les périphériques, les zones commerciales, et à défiler dans les centre-villes.

Face à cette déferlante auto-organisée depuis des réunions et des Assemblées populaires, sans soutien institutionnel ni médiatique, le pouvoir a déchaîné une violence policière extrême, comparable à celle qui s’est abattue contre les Gilets Jaunes : 80.000 policiers, des milliers de grenades tirées, des centaines d’arrestations et de blessés… Ce gouvernement en plein naufrage est effrayé, il sort les crocs.

Après cet Acte 1 réussi envers et contre tout, il faut monter d’un cran. L’Acte 2 du mouvement « bloquons tout » se joue cette semaine, en deux étapes.

Jeudi 18 septembre : grève générale

Cette fois-ci, les syndicats entrent dans la danse. C’est une journée de grève générale, qui s’annonce très suivie dans plusieurs secteurs, notamment ferroviaire. De grandes manifestations accompagneront la grève partout dans le pays.

Mais cela ne suffit pas, la grève sera cette fois-ci complétée par des blocages. Dans des dizaines de communes, des actions bloquantes sont d’ores et déjà annoncées le 18 septembre au matin. Rejoignez les collectifs locaux près de chez vous. Des Assemblées populaires auront lieu après les manifestations pour décider de la suite du mouvement.

Dimanche 21 septembre : renverser la monarchie

Pas question de laisser retomber la pression, ni de démarrer une série de grèves «saute mouton» comme lors du mouvement de défense des retraites en 2023.

Dans la continuité des 10 et 18 septembre, on occupe les places. La royauté a été abolie le 21 septembre 1792. Le 21 septembre 2025, on fête la fin de la monarchie et on réclame la fin de la Macronie. Prenez une place dans chaque ville, pour occuper l’espace public, faire la fête et lutter tous ensemble.