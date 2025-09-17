18 Septembre : tout le monde dans la rue

Les Rendez-vous

Soyons innombrables dans les rues pour faire trembler le pouvoir. Quelques rendez-vous de manifestations ce jeudi :

  • Paris : 14H, Place de la Bastille
  • Nantes : 10H30, miroir d’eau
  • Rennes : 13H, esplanade Charles-de-Gaulle
  • Saint-Nazaire : 10H, Place de l’Amérique-Latine, Saint-Nazaire
  • Bordeaux : 14H, Place de la Bourse
  • Marseille : 10H30, Vieux port
  • Grenoble : 10H Alsace Lorraine
  • Lyon : 11H, Manufacture des tabacs
  • Brest : 10h30, Place de la Liberté
  • Lille : 14h30, Porte de Paris
  • Caen : 11H, Place St Pierre
  • Toulouse : 14H, métro Saint-Cyprien

Et partout ailleurs. Complétez dans les commentaires.

