18 Septembre : tout le monde dans la rue

Soyons innombrables dans les rues pour faire trembler le pouvoir. Quelques rendez-vous de manifestations ce jeudi :
- Paris : 14H, Place de la Bastille
- Nantes : 10H30, miroir d’eau
- Rennes : 13H, esplanade Charles-de-Gaulle
- Saint-Nazaire : 10H, Place de l’Amérique-Latine, Saint-Nazaire
- Bordeaux : 14H, Place de la Bourse
- Marseille : 10H30, Vieux port
- Grenoble : 10H Alsace Lorraine
- Lyon : 11H, Manufacture des tabacs
- Brest : 10h30, Place de la Liberté
- Lille : 14h30, Porte de Paris
- Caen : 11H, Place St Pierre
- Toulouse : 14H, métro Saint-Cyprien
Et partout ailleurs. Complétez dans les commentaires.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.