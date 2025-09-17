Mobilisation à Nantes le 18 septembre : les rendez-vous

Mercredi 10 septembre à Nantes, des milliers de personnes bravaient la pluie et la répression pour tout bloquer et manifester, lors d’une journée effervescente. Jeudi 18 septembre, c’est l’Acte 2 du mouvement, et il faut monter en puissance. Grève, blocages, cortèges, faisons monter la pression contre le gouvernement et pour la justice sociale.

Ces derniers jours, les assemblées générales et les réunions de quartier n’ont pas chômé, et vous aurez forcément ce jeudi un lieu de rendez-vous près de chez vous. On vous récapitule les différents rendez-vous d’action.

Blocages :

7h : rond-point d’Armor, à l’ouest de Nantes. Rendez-vous à l’entrée du rond-point, depuis le boulevard Charles-Gautier. C’est un lieu symbolique, car il s’agit du rond-point occupé pendant des mois par les Gilets jaunes. Soyons nombreuses et nombreux à occuper ce nœud stratégique !

7h : Boulevard de Seattle pour les quartiers de l’Est de Nantes

6h : arrêt Le Cardo, pour le nord de la ville

6h : arrêt de tram Beaulieu sur l’île de Nantes

7h : rendez-vous à Pirmil pour les habitant-es du sud de la ville

D’autres blocages sont prévus à l’université et devant certains lycées

Manifestation :

Rendez-vous 10h30, miroir d’eau, pour un gros cortège déterminé

Assemblée Générale :

Pour débriefer et s’organiser pour la suite, à 16h, Place Graslin

Faites passer le message, parlez-en autour de vous !