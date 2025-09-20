Dimanche 21 septembre : prenons les places

Après les mobilisations massives du 10 et du 18 septembre, ne laissons pas la pression retomber. Pour célébrer la date de la chute de la monarchie, occupons les places pour nous retrouver, partager un moment convivial et discuter des suites à donner au mouvement.

Quelques rendez-vous :

Paris : République 15H

Nantes : Place Graslin, 15H. AG à 17H

Lille : République 15H

Bordeaux : Victoire, 14H

Rouen : Place des Emmurés, 13H

Caen : Place de la République, 12H

La Roche-sur-Yon : Place Napoléon, 11H

Strasbourg : Place Ile de France à la Meinau, 14H

Poitiers : Place de l’Hôtel de Ville, 12H30

Et partout en France ! N’hésitez pas à compléter en commentaires.