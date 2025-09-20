Dimanche 21 septembre : prenons les places

Après les mobilisations massives du 10 et du 18 septembre, ne laissons pas la pression retomber. Pour célébrer la date de la chute de la monarchie, occupons les places pour nous retrouver, partager un moment convivial et discuter des suites à donner au mouvement.
Quelques rendez-vous :
- Paris : République 15H
- Nantes : Place Graslin, 15H. AG à 17H
- Lille : République 15H
- Bordeaux : Victoire, 14H
- Rouen : Place des Emmurés, 13H
- Caen : Place de la République, 12H
- La Roche-sur-Yon : Place Napoléon, 11H
- Strasbourg : Place Ile de France à la Meinau, 14H
- Poitiers : Place de l’Hôtel de Ville, 12H30
- Et partout en France ! N’hésitez pas à compléter en commentaires.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.