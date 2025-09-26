Italie : retour en images sur la grève et les blocages de masse pour la Palestine

L’Italie est gouvernée par l’extrême droite impérialiste et pro-Israël. Mais le 22 septembre, une déferlante inédite a inondé les rues pour soutenir la Palestine. À l’appel du syndicat USB – Unione Sindacale di Base – et des dockers du port de Gênes, des centaines de milliers de personnes se sont mises en grève, ont manifesté et ont multiplié les actions dans tout le pays. Un mot d’ordre : «Blocchiamo tutto», bloquons tout !

Des cortèges ont défilé dans plus de 80 villes italiennes. Des ports, des usines d’armement, des universités ou encore des écoles ont été bloquées. À Naples, une gare a été envahie. À Bologne, une autoroute a été occupée par les manifestants. À Milan, de sérieux affrontements ont eu lieu avec la police, qui a du reculer face à la détermination des protestataires. À Livourne, les docks ont été paralysés, ce qui a empêché un navire transportant des armes d’accoster. D’après l’USB, «tous les principaux ports d’Italie ont été bloqués, ainsi que 90% des transports publics et 50% des chemins de fer».

La jeunesse et la classe ouvrière ont mis le pays à l’arrêt en solidarité avec la Palestine et pour exprimer un véritable internationalisme en acte ! Ce qui se passe en Italie est la voie à suivre : imposer par en bas l’arrêt du génocide à Gaza, en bloquant directement le trafic, en empêchant les flux d’armes et d’argent de circuler entre Israël et l’Europe, et en mettant les gouvernants sous une pression maximale. Le mouvement s’est poursuivi le 23 septembre, pour une deuxième journée consécutive.

Suite à cette immense succès, le grand syndicat italien, la CGIL qui est l’équivalent de la CGT, compte appeler à la grève générale pour défendre la flottille. Il faut nous en inspirer en France, où il n’y a rien à attendre de Macron ni de la classe politique. Seul le peuple sauve le peuple.