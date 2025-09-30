3, 4 et 5 octobre : une exposition de Black Lines à Paris

Tout le week-end, une exposition du collectif Black Lines aura lieu à Paris.

Intitulée «Béton amer», elle dévoilera des œuvres originales en noir et blanc sur l’actualité sociale mêlées à des photos de manifestations et d’autocollants trouvés dans les rues : un kaléidoscope révolté sur notre époque.

Les artistes Itvan K. et Kaber sont des partenaires du média Contre Attaque : ils réalisent sur les murs des fresques en écho aux articles de notre média depuis des années.

Si vous êtes à Paris, n’hésitez pas à y passer. Le vernissage aura lieu vendredi soir, et les créations seront visibles jusqu’à dimanche au 24 rue Charles Baudelaire à Paris.