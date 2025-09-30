3, 4 et 5 octobre : une exposition de Black Lines à Paris

Tout le week-end, une exposition du collectif Black Lines aura lieu à Paris.

Intitulée «Béton amer», l'exposition de Black Lines propose un kaléidoscope révolté sur notre époque, entre actualité sociale et graffiti.

Intitulée «Béton amer», elle dévoilera des œuvres originales en noir et blanc sur l’actualité sociale mêlées à des photos de manifestations et d’autocollants trouvés dans les rues : un kaléidoscope révolté sur notre époque.

Les artistes Itvan K. et Kaber sont des partenaires du média Contre Attaque : ils réalisent sur les murs des fresques en écho aux articles de notre média depuis des années.

Si vous êtes à Paris, n’hésitez pas à y passer. Le vernissage aura lieu vendredi soir, et les créations seront visibles jusqu’à dimanche au 24 rue Charles Baudelaire à Paris.

