2 Octobre : toutes et tous dans la rue

Les Rendez-vous
Les rendez-vous du 2 octobre pour le mouvement Bloquons tout

Le 10 septembre, une déferlante populaire était dans les rues et sur les ronds-points. Totalement autogérée, cette journée était organisée par des Assemblées populaires réunies dans tout le pays, sans attendre de consignes venues d’en haut. Fait rarissime : le mouvement avait obtenu la chute du Premier ministre avant même d’avoir lieu. Réunissant plus de 500.000 personnes, le souffle puissant de cette journée avait été confronté à une répression extrême.

Le jeudi 18 septembre, les syndicats appelaient à une journée de grève, qui avait réuni plus d’un million de personnes, sur fond à nouveau de forte répression. Ce jeudi 2 octobre, c’est l’Acte 3, avec un appel à la grève et à des manifestations dans tout le pays. La France n’a toujours pas de gouvernement, le régime est en crise, et la colère reste forte. Quelques rendez-vous demain :

  • Paris : 14H Place d’Italie
  • Nantes : 10H30 Miroir d’eau
  • Saint-Nazaire : 10H30 Place de l’Amérique
  • Lyon : 13H, Jean Macé
  • Marseille : 10H30 Vieux Port
  • Montpellier : 10H30 Place Albert 1er
  • Toulouse : 14H, Saint Cyprien
  • Bordeaux : 11H Place de la Bourse
  • Brest : 10H30 Place de la Liberté
  • Caen : 11H, Gare SNCF
  • Lille : 14H30 Porte de Paris

Et partout en France. N’hésitez pas à compléter !

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

Intitulée «Béton amer», l'exposition de Black Lines propose un kaléidoscope révolté sur notre époque, entre actualité sociale et graffiti.

3, 4 et 5 octobre : une exposition de Black Lines à Paris

Bruno Retailleau sera en campagne avec Les Républicains à Beaupréau ce samedi.

Retailleau débarque entre Nantes et Angers : mobilisation générale

Le Roi et l'Oiseau regardent les rendez-vous de ce dimanche 21 septembre.

Dimanche 21 septembre : prenons les places