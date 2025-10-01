2 Octobre : toutes et tous dans la rue

Le 10 septembre, une déferlante populaire était dans les rues et sur les ronds-points. Totalement autogérée, cette journée était organisée par des Assemblées populaires réunies dans tout le pays, sans attendre de consignes venues d’en haut. Fait rarissime : le mouvement avait obtenu la chute du Premier ministre avant même d’avoir lieu. Réunissant plus de 500.000 personnes, le souffle puissant de cette journée avait été confronté à une répression extrême.

Le jeudi 18 septembre, les syndicats appelaient à une journée de grève, qui avait réuni plus d’un million de personnes, sur fond à nouveau de forte répression. Ce jeudi 2 octobre, c’est l’Acte 3, avec un appel à la grève et à des manifestations dans tout le pays. La France n’a toujours pas de gouvernement, le régime est en crise, et la colère reste forte. Quelques rendez-vous demain :

Paris : 14H Place d’Italie

Nantes : 10H30 Miroir d’eau

Saint-Nazaire : 10H30 Place de l’Amérique

Lyon : 13H, Jean Macé

Marseille : 10H30 Vieux Port

Montpellier : 10H30 Place Albert 1er

Toulouse : 14H, Saint Cyprien

Bordeaux : 11H Place de la Bourse

Brest : 10H30 Place de la Liberté

Caen : 11H, Gare SNCF

Lille : 14H30 Porte de Paris

Et partout en France. N’hésitez pas à compléter !