2 Octobre : toutes et tous dans la rue

Le 10 septembre, une déferlante populaire était dans les rues et sur les ronds-points. Totalement autogérée, cette journée était organisée par des Assemblées populaires réunies dans tout le pays, sans attendre de consignes venues d’en haut. Fait rarissime : le mouvement avait obtenu la chute du Premier ministre avant même d’avoir lieu. Réunissant plus de 500.000 personnes, le souffle puissant de cette journée avait été confronté à une répression extrême.
Le jeudi 18 septembre, les syndicats appelaient à une journée de grève, qui avait réuni plus d’un million de personnes, sur fond à nouveau de forte répression. Ce jeudi 2 octobre, c’est l’Acte 3, avec un appel à la grève et à des manifestations dans tout le pays. La France n’a toujours pas de gouvernement, le régime est en crise, et la colère reste forte. Quelques rendez-vous demain :
- Paris : 14H Place d’Italie
- Nantes : 10H30 Miroir d’eau
- Saint-Nazaire : 10H30 Place de l’Amérique
- Lyon : 13H, Jean Macé
- Marseille : 10H30 Vieux Port
- Montpellier : 10H30 Place Albert 1er
- Toulouse : 14H, Saint Cyprien
- Bordeaux : 11H Place de la Bourse
- Brest : 10H30 Place de la Liberté
- Caen : 11H, Gare SNCF
- Lille : 14H30 Porte de Paris
Et partout en France. N’hésitez pas à compléter !
