Samedi 4 octobre : dans la rue pour la flottille

Dans toute la France, manifestons ce samedi 4 octobre en solidarité avec la Global Sumud Flotilla et la Palestine

Paris : 14h Place de la République

Marseille : 14h Porte d’Aix (dimanche 5 octobre)

Lyon : 15h Place de la République

Lille : 15h Place du Théâtre

Toulouse : 14h30 Jean Jaures

Nantes : 15h Miroir d’eau

Bordeaux : 15h30 Place de la Victoire

Strasbourg : 15h Place Dauphine

Rennes : 15h Place de la République

Clermont-Ferrand : 15h Place de Jaude

Valence : 14h Champ de Mars

Rouen : 15h Place Saint Sever

Caen : 15h Place de Gaza devant Monoprix

Angers : 15h Place du Ralliement

Brest : 14h30 Place de la Liberté

Metz : 14h30 Colonne Merten

Tours : 15h Place Jean Jaures

Le Mans : 14h Place de la République

Perpignan : 14h Castillet

Dijon : 15h Place Darcy

Orléans : 15h Place de Gaulle

Le Havre : 15h Parvis de l’université

La Rochelle : 15h Place des petits bancs

Et partout ailleurs, n’hésitez pas à compléter !