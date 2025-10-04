Samedi 4 octobre : dans la rue pour la flottille

Dans toute la France, manifestons ce samedi 4 octobre en solidarité avec la Global Sumud Flotilla et la Palestine
- Paris : 14h Place de la République
- Marseille : 14h Porte d’Aix (dimanche 5 octobre)
- Lyon : 15h Place de la République
- Lille : 15h Place du Théâtre
- Toulouse : 14h30 Jean Jaures
- Nantes : 15h Miroir d’eau
- Bordeaux : 15h30 Place de la Victoire
- Strasbourg : 15h Place Dauphine
- Rennes : 15h Place de la République
- Clermont-Ferrand : 15h Place de Jaude
- Valence : 14h Champ de Mars
- Rouen : 15h Place Saint Sever
- Caen : 15h Place de Gaza devant Monoprix
- Angers : 15h Place du Ralliement
- Brest : 14h30 Place de la Liberté
- Metz : 14h30 Colonne Merten
- Tours : 15h Place Jean Jaures
- Le Mans : 14h Place de la République
- Perpignan : 14h Castillet
- Dijon : 15h Place Darcy
- Orléans : 15h Place de Gaulle
- Le Havre : 15h Parvis de l’université
- La Rochelle : 15h Place des petits bancs
Et partout ailleurs, n’hésitez pas à compléter !
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.