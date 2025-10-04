Samedi 4 octobre : dans la rue pour la flottille

Dans toute la France, manifestons ce samedi 4 octobre en solidarité avec la Global Sumud Flotilla et la Palestine

Les principaux défilés qui auront lieu en France ce samedi 4 octobre en solidarité avec la Global Sumud Flotilla et la Palestine.
  • Paris : 14h Place de la République
  • Marseille : 14h Porte d’Aix (dimanche 5 octobre)
  • Lyon : 15h Place de la République
  • Lille : 15h Place du Théâtre
  • Toulouse : 14h30 Jean Jaures
  • Nantes : 15h Miroir d’eau
  • Bordeaux : 15h30 Place de la Victoire
  • Strasbourg : 15h Place Dauphine
  • Rennes : 15h Place de la République
  • Clermont-Ferrand : 15h Place de Jaude
  • Valence : 14h Champ de Mars
  • Rouen : 15h Place Saint Sever
  • Caen : 15h Place de Gaza devant Monoprix
  • Angers : 15h Place du Ralliement
  • Brest : 14h30 Place de la Liberté
  • Metz : 14h30 Colonne Merten
  • Tours : 15h Place Jean Jaures
  • Le Mans : 14h Place de la République
  • Perpignan : 14h Castillet
  • Dijon : 15h Place Darcy
  • Orléans : 15h Place de Gaulle
  • Le Havre : 15h Parvis de l’université
  • La Rochelle : 15h Place des petits bancs

Et partout ailleurs, n’hésitez pas à compléter !

