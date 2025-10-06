Après la démission de Lecornu, exigeons celle de Macron

Les Rendez-vous

Rassemblement à Nantes ce lundi, 19H, Préfecture

Un drapeau de One Piece pour annoncer le rassemblement à Nantes ce lundi, 19H, Préfecture

La comédie a trop duré. Depuis des années, un clan minoritaire dévaste les droits sociaux et les libertés à coups de 49.3 et de grenades, il contrôle les médias et intoxique la population. Ce clan n’a ni majorité, ni légitimité, ni mandat, et pourtant il utilise la violence, le mensonge et la destruction.

Désormais incapable de se maintenir au pouvoir tant il est isolé et sans majorité, il convulse : les Premiers ministres se succèdent, des intrigues politiques se multiplient, et le régime est dans une impasse, il ne reste que la fuite en avant autoritaire pour continuer à diriger. Les dirigeants ne cachent plus leurs rêves de guerre, d’État policier, d’extrême droite.

Après la démission de Lecornu, exigeons celle de Macron, et un changement de régime. La situation actuelle n’est plus tenable.

À Nantes comme dans le reste de la France, un appel à se réunir dès ce soir, lundi 6 octobre, circule. Rendez-vous à 19h devant la Préfecture. Faites passez le mot !

