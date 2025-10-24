Arnaque : Matignon fait gonfler la facture de nettoyage d’une action écolo pour payer la rénovation de son portail

Le siège du Premier ministre tente d’escroquer des militantes écologistes et demande 163.000 € de dommages et intérêts au lieu de 10.000 € estimés pour de la peinture lavable sur un portail

En droit français, l’escroquerie est le fait, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à remettre des fonds. Comment définir autrement la tentative du secrétariat général du gouvernement (une administration placée sous l’autorité du Premier ministre) de se faire verser plus de 163.000 euros de dommages et intérêts, là où le coût réel du dommage s’élève à 10.000 euros ? Allons regarder de plus près.

Le 8 novembre 2023, deux militantes de Dernière Rénovation (un collectif aujourd’hui baptisé Riposte alimentaire) aspergeaient l’entrée de hôtel de Matignon de peinture orange lavable. Elles dénonçaient par ce geste le manque de moyens accordés à la rénovation thermique des bâtiments. Le verdict de leur procès au pénal était tombé le mardi 23 septembre : Rachel était condamnée à 6 mois de prison ferme et Manon à 8 mois avec sursis. Ces peines de prison étaient «la sanction la plus lourde jamais prononcée, en France, à l’encontre d’une activiste pour une action de désobéissance civile non-violente» expliquait Riposte alimentaire. Mais la répression ne s’arrête pas là.

Le Tribunal de Paris n’avait pas statué sur les dommages et intérêts, et c’est la chambre civile qui se prononcera lors de l’audience prévue en octobre 2026. En effet, le secrétariat général de Matignon n’avait fourni le devis que 5 minutes avant le début de l’audience le 25 juin, rendant impossible toute plaidoirie. Le montant des dommages et intérêts demandés s’élevaient à 163 654,85 euros exactement. Oui, pour de la peinture qui se nettoie au jet d’eau. Un montant astronomique, que le secrétariat général justifiait dans un message WhatsApp par «le fait qu’il s’agit d’un monument historique nécessitant des méthodes spécialisées, et la nécessité de passer par la procédure du marché public». Sauf que le quotidien Libération révélait dans un article paru le 17 octobre qu’il s’agit là d’une tentative d’escroquerie pure et simple.

En effet, après enquête, il s’avère que, s’il est exact qu’un bâtiment classé nécessite un nettoyage particulier, cette procédure devrait s’élever à environ 10.000 euros selon les experts interrogés. «Mais dépasser 100.000 euros, c’est impossible, à moins d’avoir tenté de brûler les murs» explique un spécialiste à Libération. Les deux extincteurs remplis de peinture lavable à l’eau, qui n’ont même pas pu être entièrement vidés sur les portes suite au violent plaquage au sol des deux militantes par les militaires, n’ont en aucun cas pu faire de tels dégâts.

Libération a en outre pu se procurer le devis fourni par le secrétariat, réalisé le 20 mars 2024 par un entrepreneur. Et c’est là que l’escroquerie se révèle : le devis, loin de ne contenir que le nettoyage du portail, contient des éléments complètement extravagants : «Taille de pierre neuve, nettoyage de sculptures et même la pose d’échafaudages et de clôture pour le chantier» explique Libération. En outre, deux services – un service d’élimination rapide de peinture pour 2.682 euros et une analyse détaillée du produit utilisé pour 2.304 euros – inclus dans le devis concernent des chiffrages réalisés en… février 2023. Soit 9 mois avant l’action des deux militantes. Au Tribunal, le secrétariat expliquait tranquillement que ces deux services concernaient des actions antérieures. Depuis quand doit-on payer pour les infractions des autres ? Décidément, Matignon a une vision bien originale de la justice.

Cette tentative d’escroquerie est en réalité avant tout une tentative d’intimidation. En tapant fort, non seulement au niveau des peines mais aussi dans le portefeuille, le but est de dissuader d’autres activistes de tenter une aventure similaire. 163.000 euros, cela représente un endettement à vie. Et si Matignon peut en profiter pour se faire un petit lifting au passage, pourquoi s’en priver ? Ces gens sont des mafieux, ils n’ont que faire de la loi, ne l’oublions pas.