Vendredi 7 novembre à Nantes : comment relancer un mouvement anti-guerre ?

Explosion des budgets militaires dans tout l’Occident, discours guerriers, génocide à Gaza, massacres au Congo et au Soudan pour piller les ressources, combats en Ukraine, autoritarisme généralisé… l’ombre de la guerre plane sur le monde.

À gauche : le bruit des bottes en treillis. À droite : un fumigène pour protester et résister à la guerre.

En France, il n’y a désormais pas un jour sans une annonce couleur kaki : les généraux français interviennent dans les médias pour réclamer le retour du service militaire et disent de se préparer à un conflit «dans les 5 ans à venir», le Premier ministre est un lobbyiste de l’armement, le budget de l’an prochain ponctionne des milliards dans les services publics pour augmenter le budget de l’armée, les médias nous inondent de propagande de guerre, Macron appelle la jeunesse au «sacrifice»…

Et face à cela, la gauche est silencieuse. Les directions syndicales ne font rien contre l’économie de guerre, les socialistes et les écologistes soutiennent la marche vers l’abyme, et le reste de la gauche soutient le réarmement tant qu’il est «made in France». Un grand mouvement antimilitariste est urgent, vital, et ne peut venir que de nous !

À Nantes, retrouvons-nous vendredi 7 novembre, veille du long week-end du 11 novembre qui commémore la 1ère guerre mondiale, pour penser et organiser la riposte.

Au programme, une table ronde à 19h avec des interventions sur :

  • L’histoire de l’antimilitarisme et l’opposition au service militaire
  • Des pistes pour agir contre l’industrie de l’armement et l’exportation d’armes vers Israël
  • Les liens entre guerre, écocide et extractivisme
  • Les guerres coloniales de la France
  • Les résistances existantes, et la coalition Guerre à la guerre

Les discussions seront suivies par un DJ set à 21h30, par l’artiste Feaith.

Rendez-vous ce vendredi 7 novembre au Labo Diva, sur l’île de Nantes (24 mail des chantiers) !

