Vendredi 7 novembre à Nantes : s’organiser contre la guerre

Explosion des budgets militaires dans tout l’Occident, discours guerriers, génocide à Gaza, massacres au Congo et au Soudan pour piller les ressources, combats en Ukraine, autoritarisme généralisé… l’ombre de la guerre plane sur le monde.

En France, il n’y a désormais pas un jour sans une annonce couleur kaki : les généraux français interviennent dans les médias pour réclamer le retour du service militaire et disent de se préparer à un conflit «dans les 5 ans à venir», le Premier ministre est un lobbyiste de l’armement, le budget de l’an prochain ponctionne des milliards dans les services publics pour augmenter le budget de l’armée, les médias nous inondent de propagande de guerre, Macron appelle la jeunesse au «sacrifice»…

Et face à cela, la gauche est silencieuse. Les directions syndicales ne font rien contre l’économie de guerre, les socialistes et les écologistes soutiennent la marche vers l’abyme, et le reste de la gauche soutient le réarmement tant qu’il est «made in France». Un grand mouvement antimilitariste est urgent, vital, et ne peut venir que de nous !

À Nantes, retrouvons-nous vendredi 7 novembre, veille du long week-end du 11 novembre qui commémore la 1ère guerre mondiale, pour penser et organiser la riposte.

Au programme, une table ronde à 19h avec :

Xavier, emprisonné pour avoir refusé le service militaire lorsqu’il était obligatoire

Stop Arming Israël, à propos de l’industrie française de l’armement, ses complicités avec Israël, et les moyens de s’y opposer

L’association Survie qui évoquera la Françafrique, les opérations armées françaises en Afrique et les coopérations militaires dans ses anciennes colonies

Pierre Douillard-Lefevre, auteur de «Maudite soit la guerre, manuel antimilitariste»

Contre Attaque qui animera les échanges et évoquera des pistes pour agir contre la militarisation, et présentera la coalition Guerre à la guerre

Un échange aura lieu avec le public. Les discussions seront suivies par un DJ set à 21h30, par l’artiste Feaith.

Rendez-vous ce vendredi 7 novembre au Labo Diva, sur l’île de Nantes (24 mail des chantiers). Faites passer le mot !