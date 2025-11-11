«Maudite soit la guerre» : une grande fresque antimilitariste à Nantes

Guerre, Vu dans la rue

Ce mardi 11 novembre, le collectif Black Lines vient encore de frapper un grand coup à Nantes. À l’occasion du 11 novembre, date commémorant la fin de la Première Guerre mondiale, atroce boucherie mécanique qui a emporté des millions de vies et qui a enfanté le totalitarisme, les peintres ont réalisé une immense fresque proclamant «Maudite soit la guerre».

Plusieurs scènes dénonçant les armées et le militarisme ont été réalisées, et une strophe de la chanson de Craonne, celle des mutineries de soldats dans les tranchées, a été inscrite : «Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau».

