Le 15 novembre à Nantes : « Bloquons tout » manifeste depuis les 4 coins de la ville

Une fresque appelle à la manif

Le mouvement « Bloquons tout », qui a frappé fort le 10 septembre dernier avant d’être écrasé par la répression et la canalisation des directions syndicales, n’a pas dit son dernier mot.

Depuis des semaines, à Nantes comme ailleurs, des assemblées de quartiers continuent de se tenir. On y discute de l’actualité, on y débat, on y organise des soirées et des actions, on prépare des manifestations. Et la prochaine date du mouvement « Bloquons tout », c’est samedi 15 Novembre. Une journée qui résonne avec le 7ème anniversaire des Gilets jaunes.

Un beau graffiti aux couleurs vives est apparu ces derniers jours pour annoncer cette manifestation. 4 cortèges partiront des 4 coins de Nantes à 13h : Au nord, depuis Petit Port et les Facs À l’ouest, depuis le parking de la Place Zola À l’est, depuis le parc de la Moutonnerie Au sud de la Loire, un départ depuis les Nefs de l’île de Nantes

Cet appel émane de toutes les assemblées locales. À 13h, rejoignez le cortège le plus proche de chez vous, puis à 14h, tous les cortèges convergent à la croisée des trams. L’organisation décentralisée et par en bas est en marche.