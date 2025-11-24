À peine sorti de prison, Sarkozy se pavane au Parc des Princes

Justice laxiste vous avez dit ?

Nicolas Sarkozy n’est décidément pas un justiciable comme un autre. Traité en VIP partout où il passe, de la tribune du Parc des Princes à la prison de la Santé…

L’ancien président de la République a été aperçu dans les tribunes du stade de la capitale ce samedi 22 novembre 2025. C’était lors du match PSG – Le Havre de la 13ème journée de ligue 1.

Ce qui interpelle et questionne sur ces images, c’est la présence de l’ex-chef d’État à un match officiel en week-end à un horaire aussi tardif. La rencontre commençait aux alentours de 21h. La liberté que lui ont accordée les juges est assez incompréhensible. Sarkozy n’a fait que 20 jours de prison avant de sortir sous contrôle judiciaire.

Pour une personne normale, c’est-à-dire une personne qui ne fait pas partie de la caste des nantis et des puissants, le contrôle judiciaire reste une privation de liberté stricte. C’est une alternative à l’enfermement et à la détention provisoire.

Dans le cas d’affaires graves, comme les associations de malfaiteurs, les juges des libertés et de la détention, peuvent prononcer des contrôles judiciaires assez lourds : interdictions de territoires et/ou de quitter le pays. Autorisation de se faire exploiter par un patron avec obligation de pointer chaque jour au commissariat et une assignation à résidence pendant certaines heures. Souvent la nuit. Le contrôle judiciaire peut devenir un calvaire pour certaines personnes. Ce n’est pas le cas à priori de Sarkozy. C’est généralement au bout de plusieurs semaines ou mois que des juges peuvent décider d’alléger les restrictions dans vos déplacements.

Rappelons que Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs à caractère terroriste dans le cadre du dossier libyen. On ne parle pas d’un menu larcin commis dans un supermarché. Pourtant des personnes ont effectué plusieurs mois de prison ferme pour ce type de délit…

Comment peut-on laisser Sarkozy se pavaner et goûter au petit plaisir d’un bain de foule et du spectacle dans un stade de foot alors que des dizaines de milliers de personnes croupissent dans les geôles de l’État pour 100 fois moins. À force de nous humilier et de nous chauffer à blanc, il se pourrait bien qu’un jour le petit peuple laisse vraiment éclater sa colère…