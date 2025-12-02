Des graffitis sur trains pour la Palestine

«Israël État terroriste» : c’est le message massif apparu sur un train à Anvers, en Belgique. Impossible à louper, il était réalisé sur l’intégralité d’un wagon, en lettres majuscules, avec des couleurs vives.

Depuis la naissance du mouvement graffiti et l’essor du Hip-hop à partir des années 1970 dans les ghettos de New York, le train est un puissant vecteur pour passer des messages. Ce sont des supports roulants, visibles, qui traversent des territoires urbains, et permettent à ceux que l’on ne voit et n’entend jamais d’imposer leur présence à grands coups de peinture en spray.

Depuis 2023 et le génocide à Gaza, la censure s’accentue en occident contre les voix qui défendent le peuple palestinien et dénoncent la colonisation. En parallèle, de plus en plus de peintures revendicatives apparaissent sur les trains. Un moyen pirate de faire exister, à la vue de tous, la solidarité internationale.

À Anvers, plusieurs trains ont ainsi été recouverts de slogans contre l’armée israélienne ou avec les couleurs de la Palestine. S’il est spectaculaire, ce n’est pas un phénomène isolé : des œuvres similaires ont été réalisées partout en Europe et dans le monde. Les médias mentent, les manifestations sont réprimées, les tags sont effacés, mais le mouvement graffiti reste inarrêtable.