L’Académie Française ouvre ses portes au techno-fasciste Peter Thiel

Antifascisme, Les Rendez-vous, Technopolice

Rassemblons-nous ce lundi 26 janvier, 18h devant le bâtiment

Rassemblons-nous ce lundi 26 janvier, 18h devant le bâtiment de l'Académie Française contre la venue de Peter Thiel

Alors que la police de l’immigration américaine ICE a encore tué à Minneapolis, le PDG de Palantir et principal idéologue du mouvement réactionnaire sera l’invité de l’Académie française.

Palantir développe les pires outils d’IA inimaginables dont le dernier en date permet à ICE de traquer les personnes exilées. Palantir collabore avec la plupart des agences de renseignement (dont la DGSI et l’armée israélienne) pour faire de la surveillance généralisée boostée à l’IA.

Rassemblons-nous en opposition à sa venue et à sa vision du monde aura lieu devant l’Académie française (23 quai de Conti) à 18h.

