Après avoir anéanti Gaza, Israël est en train d’annexer la Cisjordanie

«Enterrer l’idée d’un État palestinien». C’est avec ces mots que le ministre fasciste israélien Bezalel Smotrich a salué les nouvelles règles validées par Israël le 8 février. Il a même ajouté : «Nous approfondissons nos racines dans toutes les régions de la Terre d’Israël». Le ministre de la Défense Israël Katz parle quant à lui d’un intérêt «sécuritaire, national et sioniste de premier ordre».

Ce dimanche, le gouvernement d’extrême droite israélien a annoncé une série de «mesures techniques» pour faciliter et amplifier l’implantation de nouvelles colonies sur les territoires palestiniens. Maintenant que Gaza a été totalement anéantie et annexée de facto – puis qu’Israël a déjà imposé de nouvelles frontières, la «ligne jaune», réduisant d’un tiers la surface de Gaza, et s’apprête à prendre le contrôle sur le reste de ce territoire avec le soutien de Trump – il s’agit de voler les dernières terres de Cisjordanie pour liquider ce qu’il reste de la Palestine.

Ainsi, ces règles vont renforcer le contrôle militaire, administratif et civil d’Israël sur les territoires occupés de façon illégale depuis 1967. Concrètement, il s’agit de faciliter l’achat de nouvelles terres par les juifs Israéliens : «Les Juifs vont pouvoir acheter en Judée-Samarie [le nom religieux donné à la Cisjordanie par les sionistes] comme à Tel-Aviv ou Jérusalem». Le mouvement des colons, massivement financé par des réseaux internationaux et épaulé par l’armée israélienne, vont utiliser l’immobilier comme une arme coloniale.

Le gouvernement liquide également ce qu’il restait des accords d’Oslo de 1993, un texte qui partageait la Cisjordanie en trois zones. La zone A devait rester sous contrôle total de l’autorité palestinienne, la B dans laquelle Israël pouvait intervenir seulement en matière «sécuritaire», et la C sous contrôle israélien. Les nouvelles mesures permettent à l’État colonial d’intervenir partout «dans les domaines de l’archéologie et de l’environnement». Un prétexte cynique : par le passé, des soi-disant «recherches archéologiques» ont permis à Israël de détruire des villages et des maisons palestiniennes officiellement pour réaliser des fouilles, mais pour ensuite les annexer.

Il en va de même pour l’écologie : d’un côté, Israël dévaste les champs d’oliviers et les ressources des palestinien·nes, de l’autre, elle utilise l’agriculture et la plantation de nouveaux arbres pour prendre des terres qui ne lui appartiennent pas. Dans la ville d’Hébron, Israël retire à la municipalité ses responsabilités en matière d’urbanisme, afin de développer les colonies situées dans la ville et de pouvoir modifier un site sacré pour les musulman·nes.

Le 7 octobre 2023 n’était qu’un prétexte pour organiser la phase finale du nettoyage ethnique de la Palestine. La Cisjordanie n’a aucun lien avec les attaques, et elle subit pourtant une colonisation accélérée et une politique de terreur imposée par Israël. Depuis 2023, des milliers d’hectares de terres palestiniennes ont été volées par les colons, et de véritables pogroms racistes sont organisés régulièrement contre des villages palestiniens. Plus d’un millier de Palestinien·nes ont été tué·es par l’armée et les colons depuis octobre 2023, les arrestations se comptent par dizaines de milliers, des destructions de routes et d’infrastructures sont menées partout par l’armée coloniale, des actes de torture ont lieu dans les prisons.Tout est fait pour rendre chaque parcelle de terre palestinienne restante invivable.

En août dernier Smotrich déclarait déjà : «Nous allons enterrer l’État palestinien, les européens n’auront plus rien à reconnaître», et validait du même coup la construction de 3400 logements israéliens dans une zone de Jérusalem peuplée de palestinien·nes.

La «reconnaissance» de la Palestine par les dirigeants français et anglais en septembre dernier est effectivement sans effet, puisqu’il ne restera bientôt plus de territoire palestinien. La seule solution est donc un seul État, décolonisé et multiconfessionnel, avec une égalité des droits pour tou·tes les habitant·es.