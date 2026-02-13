Invitation à la deuxième rencontre contre la guerre et son monde dans le grand Ouest

Rendez-vous le samedi 28 février 2026 aux Ateliers du Vent à Rennes, de 10h à 18h, pour organiser la contre-offensive antimilitariste !

Alors que les discours guerriers envahissent les médias, que le réarmement est imposé à marche forcée, que le gouvernement rétablit sans débat un «service militaire volontaire pour la jeunesse», il est urgent de construire la riposte.

À partir de 2024, de nombreuses organisations engagées dans les luttes pour la Palestine, le féminisme, l’écologie, l’opposition au capitalisme et au racisme se sont regroupées au sein d’une coalition baptisée Guerre à la guerre. Les mots d’ordres sont simples : contre l’économie de guerre et les ventes d’armes, contre les complices du génocide en Palestine, pour désarmer le militarisme. Une première action d’ampleur a eu lieu l’été dernier, contre le Salon aérien du Bourget près de Paris, où les plus grands marchands d’armes du monde se réunissaient. Une deuxième initiative a eu lieu contre le Salon Milipol, exposant les innovations répressives.

À présent, l’argent public coule à flot pour armer la machine de guerre et il ne se passe pas une semaine sans une nouvelle annonce belliqueuse. Dans l’ouest de la France, des dizaines de sites militaires augmentent leurs cadences ou sont en projet. Partout, une certaine sidération et une grande inquiétude se font sentir face à la marche à la guerre. Rencontrons-nous, organisons-nous à l’échelle régionale pour résister.

Un premier week-end de rencontres avait eu lieu ce début d’année à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous vous invitons à une deuxième rencontre le samedi 28 février 2026 aux Ateliers du Vent à Rennes, de 10h à 18h, pour organiser la contre-offensive antimilitariste !