Marseille : l’usine Eurolinks qui fournit des armes à Israël sabotée

Dans la nuit du 30 au 31 janvier un groupe d’anonymes s’est introduit dans l’usine Eurolinks à Marseille, et a mis à l’arrêt l’usine en sectionnant les tuyaux d’arrivée et d’alimentation en eau.

«Nous dénonçons la complicité de l’État français et son inaction. Le bassin méditerranéen français produit 17% des exportations d’armes de la France : nous dénonçons toutes les entreprises d’armement, dont Eurolinks» explique le communiqué revendiquant cette action de désarmement.

Eurolinks est une entreprise qui produit les maillons des munitions des fusils mitrailleurs utilisés par les soldats israéliens pour massacrer les palestiniens. Alors que le gouvernement français affirme depuis deux ans qu’aucune arme n’est livrée à Israël, une enquête du média Disclose révélait en juin dernier que des expéditions de 14 tonnes de ce type de composant avaient été réalisés au printemps 2025 depuis Fos-Sur-Mer, à destination d’Haïfa, pour la société israélienne Israel Military industries.

Cette révélation avait d’ailleurs entraîné le refus des dockers du port de procéder au chargement de cette cargaison.

L’entreprise est visée par une plainte pour «complicité de crime contre l’humanité» déposée par la Ligue des Droits de l’Homme. Le procès est prévu le 23 mars au tribunal de Marseille, mais en attendant, Eurolinks tourne encore.

Ce désarmement est donc une réponse à l’inaction complice de l’État français face à un génocide, et à la criminalisation des militant·es anticolonialistes marseillais·es.

Une manifestation et un blocage avaient eu lieu en septembre 2025 devant l’usine Eurolinks, sévèrement réprimés. La police avait arrêté une centaine de personnes qui avaient reçu des mesures pénales probatoires, alors que dans le même temps Eurolinks n’avait toujours pas résilié ses contrats avec Israël ni même été inquiétée pour sa complicité dans l’un des pires crimes contre l’humanité de notre début de siècle.