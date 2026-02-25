Paris : nouvelle fresque contre les violences policières

Vu dans la rue

Le collectif d’artistes Black Lines a encore frappé ! Une fresque en noir et blanc contre les violences d’État et en hommage aux victimes de la police vient d’être réalisée à Paris.

Puisque certaines vies valent plus que d’autres pour les puissants, nous écrirons le nom de nos morts sur les murs, à la place des minutes de silence dans les palais du pouvoir.

Photos : @florimages, @blacklinesbl

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

Une fresque à Nantes proclame que nous serons "antifascistes tant qu'il le faudra"

«Antifascistes tant qu’il le faudra»

La fresque "Fuck USA" sous un pont de Nantes

Nantes : une fresque contre les USA

Fresque de Black Lines représentant Trump qui tient le monde entre ses mains.

Black Lines : nouvelles fresques contre Trump et les guerres impérialistes