Paris : nouvelle fresque contre les violences policières

Le collectif d’artistes Black Lines a encore frappé ! Une fresque en noir et blanc contre les violences d’État et en hommage aux victimes de la police vient d’être réalisée à Paris.

Puisque certaines vies valent plus que d’autres pour les puissants, nous écrirons le nom de nos morts sur les murs, à la place des minutes de silence dans les palais du pouvoir.

Photos : @florimages, @blacklinesbl