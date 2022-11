💊 Twitter : comment faire perdre des milliards à un géant pharmaceutique avec 8$

Fable contemporaine du capitalisme finissant

➡️ Eli Lilly and Company est un groupe pharmaceutique des USA, le dixième plus important au monde en terme de chiffre d’affaire. La firme commercialise par exemple le Prozac, un anti-dĂ©presseur très rĂ©pandu, des produits anti-cancer ou des mĂ©dicaments cardiaques. Elil Lilly and Company a fait l’objet de plusieurs scandales judiciaires pour corruption, discrimination ou promotion abusive de certains mĂ©dicaments ces dernières annĂ©es. Eli Lilly and Company est surtout connu pour avoir commercialisĂ© la première prĂ©paration d’insuline dès les annĂ©es 1920, ce qui a fait sa fortune.

➡️ L’insuline est une hormone essentielle pour le mĂ©tabolisme, qui permet de rĂ©guler le taux de glucose dans le sang. Elle est produite naturellement par le pancrĂ©as, mais plus difficilement chez les personnes atteintes de diabète. Les diabĂ©tiques ont besoin d’insuline pour survivre. Il y a plus de 500 millions de diabĂ©tiques dans le monde et le «marché» ne cesse d’augmenter sur fond d’explosion de la malbouffe et des maladies qui y sont liĂ©es. Eli Lilly and Compagny se goinfre de milliards de dollars sur le marchĂ© de l’insuline.

➡️ Elon Musk est un multimilliardaire libertarien qui vient de racheter la plate-forme Twitter. En quelques jours, il a licenciĂ© la moitiĂ© des employĂ©s du rĂ©seau du jour au lendemain, et dĂ©cidĂ© de gĂ©rer Twitter selon sa vision du monde : en dĂ©rĂ©gulant tout. Jusqu’ici, il fallait avoir un badge bleu pour prouver la «certification» d’un compte : pour un grand mĂ©dia, une personnalitĂ© politique, un journaliste ou une entreprise. Ce badge devait ĂŞtre garant de la crĂ©dibilitĂ© du compte Twitter. Avec Elon Musk, n’importe qui peut acheter pour 8$ ce badge bleu et se faire passer pour une firme officielle, un compte reconnu et fiable.

➡️ Une personne a donc achetĂ© une certification Twitter pour 8$, s’est faite passer pour le groupe pharmaceutique Eli Lilly and Co, et a postĂ© ce simple message : «L’insuline est dĂ©sormais gratuite», le 11 novembre. La valeur en bourse de l’entreprise s’est effondrĂ©e de 16 milliards de dollars en quelques heures.

➡️ MalgrĂ© un dĂ©menti officiel, le cours de l’action ne remonte pas. D’autres faux comptes «certifiĂ©s» Ă©voquent des prix dĂ©risoires et des informations contradictoires. Plus important, cette opĂ©ration a mis en lumière le scandale absolu que constitue le prix dĂ©mesurĂ© de l’insuline et la spĂ©culation sur le soin.

➡️ Derrière cette mĂ©saventure plaisante subie par un gĂ©ant pharmaceutique qui spĂ©cule sur les maladies et la souffrance de la population, un aperçu du capitalisme moderne. Privatisation de mĂ©dicaments vitaux, fake news, rĂ©seaux sociaux incontrĂ´lables, affolements boursiers et confusion gĂ©nĂ©rale. Avec cette fable, c’est un nouveau symptĂ´me de l’effondrement en cours.