Inflation : les profiteurs de crise

«Faute de concurrents, des entreprises répercutent plus que la hausse de leurs coûts afin de s’accorder des marges confortables» écrit le journal Alternatives Économiques. En particulier les grandes surfaces et tout le secteur agro-alimentaire.

«La profitabilité des entreprises fran­çaises a bondi au deuxième trimestre de cette année. Le taux de marge des sociétés non financières a augmenté de 1,5 point, pour atteindre 33,2 %.»

Alors que le prix de l’énergie et des matières premières ont baissé cette année, «les entreprises françaises n’ont globalement pas répercuté cette baisse de leur facture dans leur prix de vente, faisant mécaniquement augmenter leur marge.» Cela s’appelle du vol.

Pire : «la marge brute de l’industrie agroalimentaire s’est hissée au deuxième trimestre 2023 à 48,5%». Un niveau jamais vu depuis 30 ans.

Comment peut on expliquer ce phénomène scandaleux ? «La faute à une faible concurrence» explique une étude. Autrement dit, les géants de l’agro-industrie qui se partagent le marché se mettent d’accord pour escroquer la population sur des denrées vitales.

Dans le même temps, se nourrir coûte 25% de plus qu’en janvier 2022 selon l’UFC Que Choisir. Au point que des dizaines de millions de personnes se privent de nourriture : la consommation alimentaire des ménages a chuté de 17% en un an et demi et la consommation totale a baissé de 11,4% selon l’INSEE. Une diminution sans précédent.

Les Restos du cœur ont expliqué à la rentrée être submergés par les demandes d’aide alimentaire, au point de ne plus pouvoir suivre. Les autres associations caritatives font le même constat.

Durant la Révolution française, ce qu’on nommait les «accapareurs» ou les «affameurs» étaient les marchands accusés de conserver secrètement des produits alimentaires afin de réaliser plus de profits en augmentant les prix. En 1793, le gouvernement révolutionnaire votait une loi punissant de peine de mort le fait d’affamer son prochain pour des profits. Et fixait un «maximum des prix» pour l’alimentation, afin de faire face à la famine.