Bernard Arnault : celui qui a provoqué le chaos politique

Le milliardaire du luxe choisit qui doit être Premier Ministre : c’est le vrai maître du pays

«Il faut à tout prix éviter un Premier ministre de gauche !» Voilà ce qu’a exigé le multimilliardaire Bernard Arnault auprès d’Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy durant l’été. En pleine crise politique, le richissime homme d’affaire, le président en exercice et son prédécesseur se sont vus lors de dîners de vacances entre potes sur la Côte-d’Azur. C’est ce que révélait récemment le journal Le Nouvel Observateur.

Souvenez-vous : en juin, Macron avait lancé une dissolution de l’Assemblée, prenant tout le monde de court, alors que le RN venait de réaliser le plus gros score de son histoire. Son projet était à l’évidence de faire gagner l’extrême droite et de terminer son mandat en cohabitation avec un Premier Ministre issu du RN, ce qui lui aurait permis de finaliser son projet néolibéral-pétainiste.

Malgré tous les efforts des médias dominants, le plan avait échoué, et la coalition de gauche était arrivée en tête. Suite à ce revers électoral, Macron s’était muré dans le silence tout l’été, laissant la France sans gouvernement élu. Ce n’est qu’à la rentrée qu’il avait organisé son coup de force, nommant la droite radicale au pouvoir, alors que le parti Les Républicains n’était arrivé qu’en dernière position des élections.

Trois mois plus tard, voilà où nous en sommes. Ce gouvernement illégitime et minoritaire va tomber, alors qu’il préparait le plan d’austérité le plus violent depuis des décennies.

L’artisan de ce coup de force voué à l’échec est Bernard Arnault. C’est lui qui a fait barrage à une nomination de Lucie Castet, énarque de la gauche (très) molle, au poste de Première Ministre. Pour l’homme d’affaire, pas question de toucher, même de façon minimale, aux intérêts des ultra-riches. En choisissant et en éliminant les possibles chefs de gouvernement, celui qui a été l’homme le plus fortuné du monde pendant des années est, d’une certaine manière, le vrai maître de la France.

Il est ami intime d’Emmanuel Macron et l’accompagne dans les dîners d’État comme les soirées privées. L’entourage du président explique à la presse qu’il existe entre les deux hommes «une filiation intellectuelle, culturelle, un “crush” humain». Macron lui-même dit de Bernard Arnault qu’il est un «alliage unique de talent insensé, de pudeur extrême, de sensibilité infinie et de patriotisme». C’est n’est pas de l’amitié, c’est une brosse à reluire.

Pendant l’été donc, le patron de LVMH a activé son pouvoir et ses réseaux pour faire barrage à la gauche et empêcher toute hausse d’impôt. Le président de la République invitait ainsi le 25 juillet à l’Élysée «un parterre de grands patrons internationaux pour les rassurer sur ses intentions pro-business». Traduction : il comptait piétiner le résultat d’élections qu’il avait lui-même convoquées, pour faire plaisir à son ami milliardaire.

L’empire de Bernard Arnault est au cœur des cercles de pouvoir. Sa femme, Hélène Mercier-Arnault, est amie avec Brigitte Macron qu’elle rencontre régulièrement. La Première Dame a d’ailleurs enseigné à deux des cinq enfants Arnault, Frédéric et Jean, dans un lycée privé.

En 2021 le couple présidentiel est allé inaugurer La Samaritaine à Paris, rachetée et rénovée par Bernard Arnault. Le président s’était enflammé : «Le groupe LVMH illustre le génie français» et appelle le milliardaire «[son] cher Bernard». C’était la première fois qu’un président en exercice se déplaçait pour l’ouverture d’un grand magasin.

Le secrétaire général du groupe LVMH est lui-même conseiller départemental du Parti Socialiste. Il avait d’ailleurs contacté l’ancien Ministre macroniste du Budget, Laurent Saint-Martin pendant l’été. Nicolas Bazire, membre du comité exécutif de LVMH, a été témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, mais il a aussi été membre de la Cour des Comptes.

De son côté, le groupe LVMH a recruté le bras droit de Macron, Ismaël Emelien, comme «conseiller». Et les ministres de Macron sont régulièrement invités aux événements de la Fondation Louis Vuitton. C’était le cas lors du concert privé de Jay-Z en avril, en pleine mobilisation sur les retraites. Le multimilliardaire a vu passer dans son bureau tous les futurs ministres, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu etc. La maire de Paris Anne Hidalgo déjeune aussi régulièrement avec lui.

Le pouvoir en France est décidément détenu par un petit nombre de mains : quelques familles qui possèdent les médias, des cabinets de conseils privés, une bande de managers sociopathes et une poignée de milliardaires copains avec les présidents.

Le militantisme de Bernard Arnault ne se limite pas à empêcher Lucie Castets d’être Première Ministre. Une fois Michel Barnier nommé à Matignon, Bernard Arnault a vivement protesté contre les annonces du nouveau Premier ministre, lorsque ce dernier a évoqué des mesures de «justice fiscale» en 2025, notamment la mise à contribution des plus riches. Des gros mots pour Bernard. Selon le Nouvel Obs, ces paroles auraient «ulcéré» le multi-milliardiaire. Barnier, encore trop à gauche pour le patron de LVMH.

Bernard Arnault est responsable du chaos politique, mais il va aussi se présenter comme une solution. Macron va devoir nommer prochainement un nouveau gouvernement. On peut déjà se demander quel sera le choix du milliardaire pour le Premier Ministre : Gérald Darmanin ? Bruno Retailleau ? Plus à droite encore ? N’importe qui tant que le capitalisme triomphant n’est pas entravé.

En 2023, le patron de LVMH a réalisé 15 milliards d’euros de bénéfices nets. Cet été, les Jeux Olympiques ont été à sa gloire, sponsorisés par son entreprise, de nombreux passages publicitaires montrant des produits de la marque LVMH ont été insérés dans la cérémonie d’ouverture, vue par plus d’un milliard de spectateurs.

Bernard Arnault ne manque aucune occasion de rappeler qui est le patron.

