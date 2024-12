3 Décembre à Nantes : « Pour une censure populaire »

Ce mardi, suite à l’annonce de 49.3 du Premier Ministre, et à la chute imminente du gouvernement, les syndicats Solidaires et la CGT appellent à se mobiliser sans attendre à Nantes.

«Pour une censure populaire et pour un gouvernement au service des travailleuses et des travailleurs, toutes et tous à la Préfecture de Nantes à 18h !

Pas de 49.3 dans notre démocratie, pas de démocratie sans les travailleuses et les travailleurs !

Public, Privé, Associatif, Culture, Retraité·es, Etudiant·es, Privé·es d’emplois, toutes et tous uni·es et déterminé·es !»

