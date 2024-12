Au détour d’une rencontre, une camarade italienne de passage à Nantes nous a offert quelques affiches, réalisées par un groupe anarchiste du Trentino, qui s’inspire de Luigi Mangione et propose une réflexion sur la violence. Ces affiches sont librement téléchargeables sur leur site ilrovescio.info qui mérite un détour pour s’informer sur le climat politique italien.

Nous vous proposons ici une traduction de l’affiche :

Dans la bonne direction

Alors que, dans le monde, ce sont surtout les pauvres gens qui meurent, bombardées, affamées, tuées par la police, contraintes d’aller au front face à d’autres pauvres gens, les milliardaires comptent leur fortune accumulée sur le dos de ceux qui, à leurs yeux, sont surtout de la chaire à patron ou de la chaire à canon. De temps en temps, toutefois, la violence change de camp.

Sur un immeuble de Kharkiv, en Ukraine, est apparue une inscription : « Les fusils pointez-les vers ceux qui vous les ont mis en main ». Une invitation que de plus en plus de soldats russes et ukrainiens prennent au pied de la lettre.

Aux États-Unis Luigi Mangione, le tueur présumé du directeur général Brian Thompson, est acclamé tel un héros populaire, devenant le nom d’un besoin de vengeance innommable. Son geste est décrit par les tenants du régime comme « le signal de départ d’une guerre de classe plus grande ». Dans les documents saisis chez Mangione, la police aurait trouvé la phrase « Ces parasites l’ont bien cherché ».

Des balles qui volent dans la bonne direction et mettent les choses au clair. Ce sera soit l’humanité oppressée, soit ses oppresseurs.

Des anarchistes.

