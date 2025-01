Guerre à la guerre

Une coalition pour désarmer le militarisme

Assurer la paix impériale ne s’est jamais fait sans violence. Mais aujourd’hui, pour les grandes puissances, c’est la guerre elle-même qui fait son retour. Les dépenses militaires explosent partout dans le monde, et les profits des industriels de l’armement aussi.

Les fauteurs de guerre ont des noms et des adresses.

Notre coalition regroupe de nombreux collectifs et individus de tous horizons, visant à désarmer la machine de guerre et relancer un anti-militarisme populaire. Elle s’organise dès à présent, et annoncera des actions de grande ampleur dans les semaines qui viennent.

Ils sont en guerre, nous sommes un front, rendez-vous au printemps !

