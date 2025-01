USA : grande manifestation contre Trump avant son investiture

Samedi 18 janvier, des dizaines de milliers de personnes ont marché contre Donald Trump dans les rues de Washington, capitale des USA.

Cette manifestation, intitulée «Peoples’ march», a agrégé de nombreuses causes directement menacées par le retour du président d’extrême droite à la Maison Blanche : écologie, droit des femmes – notamment à l’IVG – droits des LGBT, minorités raciales et religieuses…

La marche, qui s’est achevée devant le Lincoln Memorial a été organisée par plusieurs groupes de défense des droits civiques et de la justice sociale, sur le modèle de la « Marche des femmes » du 21 janvier 2017, qui avait réuni des centaines de milliers de personnes au début du premier mandat de Trump. Il y avait donc moins de monde cette fois-ci.

Trump arrive avec un plan de bataille encore plus radical que la dernière fois. Il compte, selon ses termes, attaquer le «wokisme», donc les droits des minorités, affirmer le suprémacisme, augmenter toujours l’exploitation des énergies fossiles et donc le dérèglement climatique, durcir la politique impérialiste des USA et la répression des opposant-es…

Donald Trump prêtera serment au Capitole ce lundi midi en compagnie du gratin de l’extrême droite mondiale, et deviendra le 47e président des États-Unis.